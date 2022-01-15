На Королевство Тонга обрушилось цунами из-за извержения подводного вулкана. Его сняли с космоса

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В Тихом океане возле острова Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло извержение подводного вулкана, которое спровоцировало цунами. Оно обрушилось на острова Королевства Тонга, а грохот от вулкана услышали на Фиджи, в Новой Зеландии и Австралии.

Об этом сообщает ВВС.

Цунами ударило почти по всему королевству, в том числе по столице Нукуалофа. На публикуемых в соцсетях видеозаписях можно увидеть подобие ядерного гриба от извержения и затопленные улицы.

Местные жители рассказали, что начало извержения сопровождалось громким взрывом.

По данным Геологической службы Тонга, шлейфы газа, дыма и пепла поднялись на 20 километров. В Оклендском университете уже заявили, что это извержение — одно из крупнейших в регионе за последние 30 лет.

Ожидается, что цунами накроет и соседние острова. Предупреждение прозвучало в государстве Вануату.

Само же извержение и радиус цунами удалось заснять с космоса.

Масштабы разрушений и количество жертв пока неизвестны.