Военным летчикам Украины повысили зарплаты на 10—16 тысяч грн. Из-за низкой зарплаты ВВС теряют кадры
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Военным летчикам Украины с января повысили зарплаты на 10—16 тысяч гривен в рамках первого этапа увеличения денежного довольствия в Вооруженных силах.
Об этом сообщает Минобороны.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что развитие военной авиации и противовоздушной обороны — один из главных приоритетов. Эти роды войск крайне важны для обороны Украины.
По его словам, в прошлом году бюджет Минобороны удалось увеличить на 2,5 млрд грн и они будут направлены на повышение зарплат. Резников отметил, что пилоты будут получать «конкурентные выплаты не только в среднем по экономике, но и сопоставимые с коллегами в других ведомствах сектора национальной безопасности и обороны».
У летчиков Вооруженных сил самые низкие зарплаты среди всех силовых структур. В ВВС это называют одной из главных причин увольнения пилотов. Представитель командования ВВС Олег Гавриленко говорил, что в 2019 и 2020 году уволилось около 140 человек летного состава, а в 2021 году планировали уволиться еще 40 человек.
В большинстве случаев пилоты уходят в МВС, где зарплаты значительно выше.
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