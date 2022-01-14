МИД Польши осудил кибератаку на правительственные сайты Украины, где хакеры оставили надписи на польском языке

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Польша осудила кибератаку на сайты украинских ведомств, во время которых на страницах появились антиукраинские надписи, в том числе и на польском языке.

Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

«С нетерпением ждем информации о кибератаке на сайты украинского правительства, в том числе на сайт Министерства иностранных дел Украины. Мы решительно осуждаем любую деятельность, которая влечет распространение дезинформации и нарушение функционирования государственных институций», — написал Ясина.

В ночь на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На некоторых сайтах хакеры оставили сообщения о якобы массовом сливе персональных данных.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорилось в этих сообщениях.