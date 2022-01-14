В ГУР Минобороны предупредили, что Россия готовит провокацию против своих для дискредитации украинской армии

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Россия готовит провокацию против своих военных, в которой намерена обвинить украинскую армию. Ее могут устроить в непризнанном Приднестровье.

Об этом пишет в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

«По информации военной разведки Украины 13 января в 3 омсбр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого до сведения личного состава доведено, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе н. п. Колбасная (артсоставы оперативной группы войск РФ)», — говорится в сообщении.

На совещании не было распоряжения о приведении бригады в полную боевую готовность, но командирам приказали донести до подчиненных о необходимости по сигналу сразу прибыть в воинскую часть и «по первой команде» выполнять поставленные задачи.