Хакеры взломали сайты украинских министерств и госструктур

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Неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения о якобы сливе личных данных в сеть.

Об этом сообщается на странице Минобразования в Facebook.

«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает», — говорится в сообщении.

Также не открываются сайты МИД, Министерства аграрной политики, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие. В то же время сайты Кабмина и Верховной Рады сейчас работают.

На некоторых сайтах хакеры оставили сообщения о якобы массовом сливе персональных данных.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего», — говорилось в этих сообщениях.

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