В Литве подали иск против Михаила Горбачева из-за штурма телецентра в 1991 году. Тогда погибли 14 человек

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В Литве шесть человек подали иск к первому президенту СССР Михаилу Горбачеву из-за событий в Вильнюсе 11—13 января 1991 года. Тогда советские военные взяли штурмом телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе, вокруг которой в оцеплении стояло несколько тысяч человек, из которых погибли 14.

Об этом сообщает DW.

Иск в Вильнюсский окружной суд подали 13 января родственники четырех погибших в событиях 13 января. Родственники обвиняют Горбачева в том, что он, как верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР, не смог помешать «международному преступлению» против литовцев.

Отметим, что руководители СССР во главе с Михаилом Горбачевым не взяли на себя ответственность за события ночи с 12 на 13 января и заявили, что не отдавали никаких приказов.

События в Литве в 1991 году

В марте 1990 года Литва первой из советских республик объявила о независимости и выходе из состава СССР. В Кремле были против: сначала пытались задавить Литву экономическими санкциями, а когда это не сработало, то в январе 1991 отправили войска «восстанавливать конституционный порядок». Они захватывали административные здания, узлы связи и перекрывали транспортное сообщение. Кульминацией стал штурм телецентра в Вильнюсе в ночь с 12 на 13 января. Его защищали тысячи безоружных сторонников независимости. Военные оттесняли людей с помощью бронетехники. В столкновениях погибли 14 гражданских, сотни были ранены.

В конце концов Кремль не отважился на дальнейшую эскалацию, и в августе СССР пришлось выводить войска из Литвы, а в начале сентября признать ее независимость.