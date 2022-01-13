Генассамблея лишила права голоса в ООН восемь стран за неуплату взносов

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Flickr / Vad Z

Генеральная ассамблея ООН лишила права голоса восемь стран за неуплату взносов и задолженность перед организацией.

Об этом сообщает DW.

Права голоса лишились Иран, Венесуэла, Судан, Антигуа и Барбуда, Конго, Гвинея, Папуа — Новая Гвинея и Вануату. Первые три страны из списка регулярно поддерживают Россию во время голосований.

Венесуэла должна минимум $40 миллионов, Иран — $18 миллионов, Судан — $300 тысяч, а остальные — примерно по $75 тысяч.

Согласно уставу ООН, страны теряют право голоса, если их долг равен или превышает сумму взносов за два последних года. Сохранить голос при долгах могут только те страны, задолженность которых признана такой, что не зависит от государства. В этом году к таким странам отнесли Коморские Острова, Сомали, Сан-Томе и Принсипи.