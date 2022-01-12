Sony продолжит выпускать PlayStation 4 в 2022 году. Новую приставку PlayStation 5 сложно производить из-за дефицита микросхем
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- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Karlis Dambrans
Компания Sony продолжит в 2022 году выпускать старые приставки PlayStation 4. Дефицит новых PlayStation 5 произошел из-за проблем с поставками микросхем.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Источники отметили, что компания продолжит производить PS4 в течение 2022 года. Несмотря на то что новая PS5 была презентована еще в 2020 году, эти приставки до сих пор в дефиците.
По данным источников, хотя компания публично не объявляла дату остановки производства PS4, это планировали сделать в конце 2021 года. Но из-за неимения микросхем старую приставку будут продолжать изготавливать.
В 2022 году компания планирует выпустить миллион приставок PS4. Они проще, чем PS5, и используют старые микросхемы.
В самой компании подтвердили эту информацию, однако отметили, что не планировали прекращать производство PS4.
«Это одна из самых продаваемых консолей в истории, и всегда существует перекрещение между поколениями», — заявили в Sony.
- Новая консоль Sony PlayStation 5 поступила в ограниченную продажу во всем мире 19 ноября 2020 года. Компания к старту продаж украсила некоторые станции метро Лондона и заменила логотип подземки символами кнопок. В Украине на старте продаж PlayStation 5 стоила $399,99 (без оптического привода) и $499 (с дисководом).