Тунис возобновит комендантский час и запретит все массовые собрания

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Yassine Gaidi / Anadolu Agency via Getty Images

Тунис с 13 января снова вводит ночной комендантский час и запрещает все массовые собрания для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом объявило правительство страны в среду, 12 января, сообщает The Guardian.

Как отмечается, комендантский час будет действовать с 22:00 до 5:00 каждую ночь. В целом ограничительные меры продлятся не менее двух недель.

В то же время ряд политиков осудили это решение, заявив, что оно направлено на блокировку протестов — на 14 января была запланирована демонстрация против президента Каиса Саида. Мероприятие собирались приурочить к 11-й годовщине Тунисской революции — в этот день бывший президент Зин эль-Абидин Бен Али подал в отставку и затем сбежал из страны.

«[Это ввели, чтобы] предотвратить волну народного гнева, которой они могут противостоять, лишь ссылаясь на состояние здоровья», — сказал лидер партии «Аль-Джумхури» Иссам Чебби.