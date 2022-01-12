Против Ким Кардашьян и боксера Мэйвезера подали иск из-за рекламы криптовалютных токенов. Их обвиняют в мошенничестве

Новости

Kevin Mazur / Getty Images

Против американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и боксера Флойда Мэйвезера подали в суд за рекламу криптовалютных токенов, вводящую в заблуждение.

Об этом пишет Reuters.

В иске, поданном 7 января в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что знаменитости спекулировали на рекламе токенов, которые продает компания EthereumMax, чтобы повысить их цену и получить прибыль «за счет своих поклонников и инвесторов».

Коллективный иск владельцев токенов от своего имени подал житель Нью-Йорка, который заявил, что купил токены EthereumMax и потерял деньги. О размере убытков не сообщается.

Согласно иску, Кардашьян рекламировала токены EthereumMax в своих публикациях в Instagram в июне. На тот момент у нее было 250 миллионов подписчиков.

Мэйвезер рекламировал EthereumMax на своих боксерских трусах во время поединка с YouTube-блогером Логаном Полом в июне. Также, как пишет The Wall Street Journal, Мэйвезер сообщал СМИ, что заработал на партнерстве с EthereumMax более $30 миллионов.

По данным из открытых источников, Ethereum Max продает виртуальные токены ERC-20 в сети Ethereum. В среду ERC-20 торговался на уровне $0,00000001709.