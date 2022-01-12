Новый вид лягушек назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг

Новости

Ученые в районе панамской горы Чуканти нашли новый вид лягушек, который навали Pristimantis gretathunbergae — в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Об этом сообщают журнал ZooKeys и Mongabay.

Pristimantis gretathunbergae Macario González

Найденный вид — это древесная лягушка размером от 3 до 4 см. Вид уникален и обитает исключительно в облачных лесах вокруг Чуканти. Из-за изменений климата гора постепенно теряет лесной покров, что угрожает лягушкам вымиранием. Изменения окружающей среды также несут риски этим амфибиям в виде смертельного хитридиомикоза, вызываемого грибками.

Эти факты и повлияли на выбор названия вида, который выбрали на аукционе природоохранной организации Rainforest Trust.