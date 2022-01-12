Новый вид лягушек назвали в честь экоактивистки Греты Тунберг
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Ученые в районе панамской горы Чуканти нашли новый вид лягушек, который навали Pristimantis gretathunbergae — в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.
Об этом сообщают журнал ZooKeys и Mongabay.
Найденный вид — это древесная лягушка размером от 3 до 4 см. Вид уникален и обитает исключительно в облачных лесах вокруг Чуканти. Из-за изменений климата гора постепенно теряет лесной покров, что угрожает лягушкам вымиранием. Изменения окружающей среды также несут риски этим амфибиям в виде смертельного хитридиомикоза, вызываемого грибками.
Эти факты и повлияли на выбор названия вида, который выбрали на аукционе природоохранной организации Rainforest Trust.
- Ранее в честь Греты Тунберг, которая призывает активнее бороться с изменением климата, назвали вид жуков, два вида улиток и род пауков.
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