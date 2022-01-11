Умер восьмилетний Магава — крыса обнаружила в Камбодже более 100 мин и получила самую высокую награду за храбрость

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APOPO

В эти выходные «мирно умер» восьмилетний Магава — крыса, которая обнаружила в Камбодже более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ, что сделало его самой успешной крысой в этом деле.

Об этом 11 января сообщила APOPO — бельгийская неправительственная организация, которая воспитывает южных гигантских крыс для обнаружения наземных мин и выявления туберкулеза. Своих дрессированных крыс они называют HeroRATs.

В организации рассказали, что Магава был здоров и играя провел большую часть прошлой недели, но ближе к выходным начал сбавлять обороты, больше спал и проявлял меньше интереса к еде. В июне 2021 года Магава ушел на пенсию, а в ноябре достиг пожилого возраста и отпраздновал свой 8-й день рождения.

«Все мы в APOPO переживаем потерю Магавы и благодарны за невероятную работу, которую он проделал. За свою карьеру Магава обнаружил более 100 наземных мин и других взрывчатых веществ, что сделало его самым успешным HeroRAT на сегодняшний день. Его вклад позволяет людям в Камбодже жить, работать и развлекаться — без страха потерять жизнь или здоровье», — рассказали о Магаве в организации.

APOPO

BBC пишет, что Магава за свою «карьеру» очистил более 141 тысячи квадратных метров земли, что эквивалентно 20 футбольным полям. Он мог обыскать поле размером с теннисный корт всего за 20 минут — на это человек с металлоискателем потратил бы от одного до четырех дней. Магава весил 1,2 кг и был 70 см в длину — он был достаточно маленьким и достаточно легким, чтобы не активировать мины, если наступал на них.

В сентябре 2020 года Магаве официально вручили золотую медаль PDSA — высшую награду за храбрость, которую может получить животное.

Магава — гигантская африканская сумчатая крыса (Cricetomys ansorgei), которая родилась в Танзании в Сельскохозяйственном университете Сокойни (SUA) в ноябре 2013 года. Здесь также находится отдел инноваций APOPO, где Магава научился находить взрывчатку, используя свое обоняние. В 2016 году Магава переехал в Камбоджу, где и начал свою «карьеру».

В Камбодже со времен гражданской войны 1967—1975 годов осталось более шести миллионов мин. У около 40 тысяч жителей страны ампутированы конечности, что является наибольшим показателем в мире.