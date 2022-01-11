Военные, погибшие 10 января на Донбассе, подорвались во время минирования территории
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- София Телишевская
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Sasha Maksymenko / Flickr
Донецкая прокуратура расследует гибель двух украинских военнослужащих объединенных сил, погибших 10 января в результате подрыва на неизвестном устройстве.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По предварительной информации, мужчины подорвались во время восстановления минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия, совершенные в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины).
На месте происшествия работают прокуроры, следственно-оперативная группа, эксперты и специалисты взрыво-технической службы.
- С начала суток 11 января на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.