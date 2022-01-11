В Кении по всей стране отключили свет из-за обрыва линии электроснабжения

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Matthew Henry / Unsplash

В Кении из-за аварии на линии электроснабжения отключили свет.

Об этом сообщила 11 января государственная компания Kenya Power.

Как отмечается, блекаут произошел после того, как обрушились опоры, поддерживающие высоковольтную линию электропередачи, соединяющую столицу с дамбой гидроэлектростанции Киамбере.

«Мы остались без электроснабжения из-за обвала опор на высоковольтной линии электропередачи Киамбере — Эмбакасе сегодня утром в 10:45 (09:45 по Киеву)», — говорится в заявлении компании.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы, электроснабжение уже возобновлено в Найроби, Западной Кении, провинции Ньянза.