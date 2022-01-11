В карликовой галактике выявили сверхмассивную черную дыру — это редкость

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NASA

На космической рентгеновской обсерватории «Чандра» NASA группа астрономов из Дартмуского колледжа обнаружила сверхмассивную черную дыру в карликовой галактике Mrk 462. Ученые установили, что эта дыра в 200 тысяч раз массивнее Солнца.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA

Галактика Mrk 462 вмещает в себя всего несколько сотен миллионов звезд, что делает ее карликовой. Для сравнения, в нашей галактике Млечный Путь находятся несколько сотен миллиардов звезд.

Один из авторов исследования, астроном Джек Паркер отметил, что эта черная дыра является одной из самых маленьких из сверхмассивных черных дыр, мол, найти такие очень тяжело.

По словам исследователей, в крупных галактиках черные дыры находят довольно часто, а вот в карликовых галактиках их очень сложно увидеть, поскольку такие галактики слишком малы и тусклы, и телескопам сложно их обнаружить.