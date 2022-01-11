Первой ракетке мира Новаку Джоковичу грозит год тюрьмы за ложную информацию при въезде в Австралию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Beth Wilson / Flickr
Первой ракетке мира среди мужчин Новаку Джоковичу может грозить 12 месяцев тюрьмы за ложную информацию при въезде в Австралию. Компетентные органы взялись за проверку визовой анкеты теннисиста и его показаний.
Об этом пишет The Age.
Заполняя въездную декларацию, спортсмен указал, что за 14 дней до прибытия в Австралию (6 января) не был в других странах. Но оказалось, что в это время он летал из Белграда в Испанию. Об этом свидетельствует и пост в Instagram гандболиста Петара Джорджича, который фотографировался с теннисистом. Джокович уверяет, что анкету за него заполняла федерация Tennis Australia.
По законам Австралии предоставление ложной информации при въезде — уголовное преступление за которое грозит до 1 года лишения свободы.
- 6 января Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open, но ему аннулировали визу, так как он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, но 10 января Джокович выиграл суд.
- Министр по делам иммиграции Австралии все еще имеет право выдворить спортсмена из страны. Теперь у властей появилось на это основание.