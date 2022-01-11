В США человеку впервые пересадили сердце свиньи

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Житель США стал первым человеком в мире, которому пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи.

Об этом пишет BBC.

Орган получил 57-летний Дэвид Беннет в Балтиморе. Сообщается, что врачи Медицинского центра Университета Мэриленда получили специальное разрешение на проведение этой операции на том основании, что иначе пациент умер бы. По словам врачей, спустя три дня после экспериментальной семичасовой операции Беннет чувствует себя хорошо.

Мужчина надеется, что трансплантация позволит ему выжить. Из-за неизлечимой болезни сердца он был прикован к постели в течение полутора месяца до операции и подключен к аппарату, который поддерживала его жизнь.

Издание добавляет, что свинья, использованная для трансплантации, была генетически модифицирована, чтобы отключить несколько генов, которые могли привести к отторжению органа.

Хирург Бартли Гриффит заявил, что эта операция приблизила мир «на один шаг к разрешению кризиса нехватки органов». Сообщается, что только в США ежедневно 17 человек умирают в ожидании трансплантации, а более 100 тысяч находятся в списке ожидания на пересадку нужного им органа.