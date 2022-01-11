В Украине 5,4 тысячи новых COVID-больных. Вакцину уже получили почти 15 миллионов украинцев

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за прошедшие сутки (10 января) выявили 5 429 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (1 192), Полтавской (440) и Харьковской (309) областях. Среди общего числа больных 306 детей и 168 медиков. Госпитализировали за сутки 915 людей, а умерли — 219. Выздороветь удалось 7 761 украинцу.

Базовый курс вакцинации уже прошли почти 15 миллионов украинцев.

За прошлые сутки первой дозой вакцинировали 29 242 человек, а второй — 59 075.