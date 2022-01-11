Онлайн-аферисты обманывают украинцев во время праздничных сейлов. Что делать, чтобы шопинг удался?

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В праздничный период украинцы делают много покупок, а скидки в магазинах доходят до 50—80%. Этим пользуются аферисты, которые в потоке праздничных распродаж под видом оригинальной продукции продают нам фейк. Реклама типа «Ароматы легендарных Chanel, Dior по 400 грн» или «Две сумки Gucci по цене одной» повсюду. Такие рекламные «капканы» заводят на сайты, в ассортименте которых будут не известные Chanel, Dior и Gucci, а их низкопробные копии.

Недобросовестные продавцы часто имитируют корпоративный стиль крупных ретейлеров, чтобы придать рекламе убедительность. На парфюмерно-косметическом рынке, например, онлайн-мошенники любят прикрываться брендом известной парфюмерно-косметической сети BROCARD.

Эксперты компании отмечают, что есть несколько маркеров, которые выдают мошеннические онлайн-площадки:

Название сайта, указанное в адресной строке, не совпадает с названием онлайн-магазина в рекламном сообщении. Даже одна неправильная буква в названии — признак аферы. Проверить принадлежность сайта компании, о которой идет речь в рекламе, можно в любом поисковике. Задаете в Google запрос «официальный сайт <название компании>» и первый результат поиска будет корпоративным сайтом компании.

Сайт имеет домен без ограничений регистрации, то есть доступен любому: com.ua, kiev.ua, in.ua, cc, biz и т. п. У всех крупных украинских ретейлеров есть сайты шаблона «<название компании>.ua». Домен зоны .ua может получить только официальный владелец бренда. Торговые марки регистрирует Укрпатент, процесс длится от 9 месяцев до 2 лет. Мошенники работают быстро и с «органами» дел не имеют — по понятным причинам.

Оформление выдает, что сайт создан на скорую руку: при переходе на другие страницы сайта адрес в строке браузера не меняется; контент некачественный, дизайн крайне прост, вижуалы сверстаны непрофессионально.

Пример фейковой рекламы.

Вообще-то чрезвычайно низкая цена на люксовую продукцию должна настораживать. Ни один известный бренд не будет продавать ниже себестоимости. Цена не может быть на уровне 400 гривен, когда речь идет о легендарном парфюме, таком, к примеру, как Chanel, ведь включает в себя расходы на закупку качественных дорогих компонентов, создание аромата и упаковки, растаможивание, хранение на специально оборудованном складе и др.

Еще один важный маркер — офлайн-магазины. Получить право продавать продукцию люксовых брендов можно только при условии, что у продавца есть несколько физических магазинов. Сайт, где заявлены продукты известных брендов, а на странице контактов нет никакой информации об офлайн-магазинах, вероятнее всего принадлежит аферистам. Продавать под видом Gucci и Dior они могут что угодно.

Почему украинцы доверяют рекламе, которая должна насторожить, например, о ликвидации селективной косметики и мегараспродаже брендовой парфюмерии? И почему сверхнизкая цена не вызывает вопросов? Ответы ищем у экспертов.

«Потребителей можно условно поделить на две категории. Первая придерживается мнения: «Мне все равно, где и как сделан продукт, главное — хорошая цена». И это связано с уровнем дохода. Вторая категория достаточно большая — это люди, которые считают, что в Украине оригинальных товаров нет и быть не может. А настоящий Chanel можно приобрести только в Париже», — рассказывает Елена Лада, директор по стратегическому развитию сети BROCARD.

Также есть и общепринятое мнение: все, что продается в Украине, сделано в Китае или в Турции. «И первое, и второе мнение ошибочны. Учитывая объем нашего рынка, проще дать ему такой же продукт, который продается во Франции. Это легче, чем потенциально экономить на ингредиентах, строить отдельный завод, создавать новую команду под проект «Украинский рынок». Такая овчинка выделки точно не стоит. Это наследие советских и постсоветских времен, и оно рано или поздно уйдет», — добавляет эксперт.