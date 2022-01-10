В Саудовской Аравии представили первую в мире гостиницу для верблюдов. Там подают теплое молоко

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Саудовская Аравия представила первую в мире гостиницу для верблюдов. Она предназначена для обслуживания и ухода за животными во время шестого Фестиваля верблюдов короля Абдула Азиза.

Об этом сообщает The National News.

Отель называется Rest Assured, расположен в Эр-Рияде (столица) и имеет 120 гостиничных номеров, которые предоставляют все пятизвездочные услуги для верблюдов: за ними ухаживают, уделяют внимание и охраняют, а также кормят (есть теплое молоко) и следят за теплом в конюшнях. Животных сначала осматривают, а потом они идут в свои «комнаты». Ночь в отеле для верблюда стоит около $110.

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Шестой фестиваль верблюдов, который продлится 40 дней, стартовал 1 декабря в Эр-Рияде и собрал владельцев и любителей верблюдов из Персидского залива, США, Австралии, Франции и России. Фестиваль привлекает более 100 тысяч посетителей в день по всему миру. Цель мероприятия — сохранение роли верблюда в традициях и наследии бедуинов Саудовской Аравии.