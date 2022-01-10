В МВФ прогнозируют «вспышки экономической нестабильности» в 2022 году: страны с развивающейся экономикой должны готовиться к потрясениям

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Страны с развивающейся экономикой должны подготовиться к вероятному потрясению на финансовых рынках, оттоку капитала и обесцениванию валюты в случае усиления политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Об этом говорится в блоге МВФ.

«Цены растут самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия, и ограниченный рынок труда начал способствовать повышению заработной платы. Новый вариант Omicron вызвал дополнительные опасения по поводу давления со стороны предложения на инфляцию. ФРС сослалась на развитие инфляции как на ключевой фактор в своем решении в прошлом месяце ускорить сворачивание покупок активов», — указывается в публикации.

В МВФ ожидают продолжения экономического восстановления в США и замедления инфляции.

«Если учетные ставки повысятся, а инфляция снизится, как ожидается, история показывает, что последствия для развивающихся рынков, вероятно, будут благоприятными, если жесткость будет постепенной, четко сформулированной», — считают в фонде.

В то же время широкомасштабная инфляция зарплаты в США или устойчивые перебои со снабжением в торговле могут привести к росту цен больше, чем ожидалось, и подогреть ожидания более быстрой инфляции. Следствием этого станет быстрое повышение ставок центральным банком США.

В связи с этим в МВФ посоветовали странам с развивающейся экономикой подготовиться к возможным «вспышкам экономической нестабильности», в частности, откорректировать свою денежно-кредитную политику.

Отдельно в фонде напомнили, что в прошлом году внесли самый большой за всю историю вклад для кредитования стран — $650 миллиардов.

Отметим, МВФ считает Украину страной с развивающейся экономикой.