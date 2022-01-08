Израиль разрешил въезд привитым российской вакциной «Спутник V»

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Израиль разрешил въезд для людей, сделавших прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Израиля.

«Израиль разрешает въезд тем, кто привился вакциной «Спутник» (при условии, что результат серологического анализа, сданного в Израиле, будет положительным)», — указано в порядке въезда в Израиль.

В то же время вакцинированные «Спутником» должны находиться на карантине до получения положительного результата серологического анализа, который они сдали по прилете, и отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного на третий день после приезда.

Отдельно отмечается, что въезжать в Израиль можно не раньше чем через 14 дней после вакцинации второй или бустерной дозой.