В ЮАР вернули ключ от тюремной камеры Нельсона Манделы, который собирались продать на аукционе

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В Южно-Африканскую Республику вернули ключ от тюремной камеры на острове Роббен, в которой когда-то сидел Нельсон Мандела — первый темнокожий президент страны.

Об этом сообщает BBC.

Ключ собирались продать 28 января на аукционе в Нью-Йорке, однако Южно-Африканская Республика заявила, что ключ принадлежит ее народу, и его вернули. Ключ на торги выставил бывший тюремщик Манделы Кристо Бранд, который позже стал его другом. Аукционный дом Guernsey также остановит продажу других вещей Нельсона Манделы, включая картину, велотренажер и теннисную ракетку.

«Ключ символизирует болезненную историю Южной Африки и победу человеческого духа над злом», — заявил министр культуры ЮАР.

Нельсон Мандела за свою оппозицию апартеиду провел в тюрьме 27 лет, из них 18 — на острове Роббен, неподалеку от Кейптауна.

Нельсон Мандела был первым президентом Южно-Африканской Республики, которого избрали на полностью демократических, не сфальсифицированных выборах. До своего президентства был выдающимся борцом с апартеидом и лидером Африканского национального конгресса (АНК). Его заключили в тюрьму на 27 лет за участие в подпольной вооруженной борьбе. Вооруженное сопротивление было единственным действенным в то время средством — позже Мандела стал стойким приверженцем мирного пути. В течение 27-летнего заключения Мандела стал известнейшей фигурой в борьбе с южноафриканским апартеидом. Умер он в 2013 году в возрасте 95 лет.