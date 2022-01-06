«Купил билеты в день попытки вручения повестки». Госбюро не верит, что Порошенко спланировал поездку за границу заранее
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- Костя Андрейковец
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Петро Порошенко / Flickr
Государственное бюро расследований отреагировало на отсрочку возвращения в Украину лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, которому подписали подозрение в государственной измене.
Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи установили, что Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручить ему повестку о вызове в бюро.
От авиакомпании следователи получили информацию о том, что политик купил билеты 17 декабря в 19:04 — через несколько часов после того, как следователи попытались вручить ему повестку. Заявления адвокатов Порошенко о якобы заранее запланированной поездке в ГБР называют «не соответствующими действительности».
В Госбюро добавили, что ждут возвращения Порошенко.
- В середине декабря Порошенко подписали подозрение в государственной измене из-за поставок угля с оккупированного Донбасса. По версии следователей, Порошенко в 2014 году сорвал поставки угля из ЮАР и позволил организовать поставки с оккупированного Донбасса.
- По делу о поставках угля с оккупированного Донбасса проходят также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
- Порошенко подозрение не вручили, он выехал из страны с рабочими визитами. 21 декабря он сообщил, что вернется в Украину в первой половине января. 6 января 2022 года он заявил, что вернется во второй половине января.