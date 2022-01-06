«Купил билеты в день попытки вручения повестки». Госбюро не верит, что Порошенко спланировал поездку за границу заранее

Новости

Петро Порошенко / Flickr

Государственное бюро расследований отреагировало на отсрочку возвращения в Украину лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, которому подписали подозрение в государственной измене.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следователи установили, что Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручить ему повестку о вызове в бюро.

От авиакомпании следователи получили информацию о том, что политик купил билеты 17 декабря в 19:04 — через несколько часов после того, как следователи попытались вручить ему повестку. Заявления адвокатов Порошенко о якобы заранее запланированной поездке в ГБР называют «не соответствующими действительности».

В Госбюро добавили, что ждут возвращения Порошенко.