Латвия передаст Украине оружие и технику

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс после встречи с украинским послом Александром Мищенко заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Украине и передаст летальное вооружение.

Об этом сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

Его заявление прозвучало на фоне согласования главами министерств обороны стран Балтии поддержки Украины поставками вооружения.

Пабрикс и Мищенко на встрече согласовывали «содержание груза».

«Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают», — заявил Пабрикс.

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