Во Львовской области археологи обнаружили артефакты времен Римской империи

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В Червоноградском районе Львовской области археологи обнаружили артефакты времен Римской империи.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация.

«Разведочные раскопки вновь открытой памятки времен германских племен обнаружили два новых уникальных археологических объекта: захоронение с обрядовыми предметами внутри и углубленное сооружение, предназначение которого пока остается загадкой», — говорится в сообщении.

Находку обнаружили возле села Каров. Отмечается, что в захоронении, кроме человеческих остатков, археологи обнаружили фрагменты двух стеклянных кубков, «аналогов которым в Украине нет». Кроме того, обнаружили обломки рогового трехслойного гребня, бронзовую застежку (фибулу), части деревянного ящика, обитого бронзовыми пластинками с декоративными гвоздями и половинку жетона из белого пастового стекла. «Такие жетоны использовали для римских настольных игр», — сообщила директор департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА Елена Василько.

Львовская областная государственная администрация

Львовская областная государственная администрация

Львовская областная государственная администрация

По словам исследователей, все эти ценные предметы Римской империи свидетельствуют о том, что здесь похоронен богатый мужчина. А саму находку датируют началом ІІІ в. н. э. и относят к вельбарской культуре, которую оставили восточногерманские племена готов.

Исследовать окрестности села Каров начали в 2017 году, когда местные краеведы обнаружили древний меч и другие металлические изделия. Начав работы, археологи поняли, что это — древний могильник германских племен, которых на этой территории не должно быть.

«Каров как археологическая находка – открытие века. И не только для Украины: бронзовый котел, который мы нашли ранее, является третьей такой находкой в мире. Кроме того, могильник свидетельствует, что на этих территориях проживали люди, о существовании которых на украинских территориях до сих пор неизвестно. Предполагаем, что это группа людей из Среднего Дуная, которые поселились здесь в результате чрезвычайных обстоятельств, а именно так называемых Маркоманских войн 166—180 годов», — заявил руководитель раскопок, кандидат исторических наук Ярослав Онищук.

Археологи добавили, что каждый год откапывают на упомянутой территории новые важные находки и артефакты, поэтому исследования будут продолжаться.