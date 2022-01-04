Король и королева Швеции заболели коронавирусом — после трех прививок
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images
Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия вечером 3 января получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает The Local Sweden.
Они оба получили три дозы вакцины: две — в рамках основного курса, третья – бустерная. Течение болезни у королевских супругов «мягкое», они находятся на самоизоляции дома. Королю Густаву — 75 лет, королеве Сильвии — 78.
Старшая дочь пары наследная принцесса Виктория и ее муж принц Даниэль переболели ковидом в марте 2021 года. Брат Виктории принц Карл Филипп и его жена принцесса София получили положительный результат на коронавирус в ноябре 2020 года.
31 декабря 2021 года в Швеции выявили рекордно высокое количество зараженных коронавирусом за сутки — более 11,5 тысячи человек.
- Швеция ужесточила условия въезда в страну: с 28 декабря тесты должны делать все туристы вне зависимости от вакцинации. Их нужно сделать не ранее 48 часов до въезда.