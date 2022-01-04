Опровержение новости об обязательной регистрации сим-карт по паспортам

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Adrien Olichon / Unsplash

Первого января на сайте «Бабеля» была опубликована новость с заголовком «В Украине вступил в силу закон, обязывающий регистрировать сим-карты по паспорту», однако изложенная в новости информация подана неверно. «Бабель» опровергает новость, поскольку в тексте принятого закона нет нормы, о которой идет речь. Редактор, писавшая новость, спутала законы.

Нам досадно, что так произошло, поэтому мы приносим извинения за дезинформацию и публикуем уточнения.

В комментарии «Громадькому радіо» глава подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций, кибербезопасности и киберзащиты Александр Федиенко уточнил, что речь идет о регистрации смартфонов, а не сим-карт.

Сейчас депутаты работают над законопроектом № 6183 об IMEI-кодах мобильных телефонов, который предлагает зарегистрировать в единой базе все смартфоны. Это необходимо для того, чтобы блокировать ввезенные контрабандой гаджеты.

«Идея состоит в том, чтобы до 2023 года наполнять эту базу. А с 2025 года контрафактные телефоны получат статус запрещенных, о чем мобильные операторы сообщат абонентам», – отметил Федиенко.

Обсуждение идеи обязательной регистрации сим-карт по паспорту также ведется, но принятых изменений еще нет.

Сейчас действует только норма о необходимости предъявить паспорт, чтобы восстановить свою утраченную сим-карту.