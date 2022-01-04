«Соответствует концу октября». Прошедшие сутки в Киеве стали самыми теплыми за более чем 120 лет

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В этот день среднесуточная температура воздуха составила +4,3 °C, что на 0,3 °C выше рекордного значения температуры в этот день 1899 года. Кроме того, сообщается, что в столице впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила упомянутые +4,3 °C.

«Климатическая норма превышена на 7,3 °C, что соответствует погоде конца октября», — заявили ученые. Максимальная температура в столице поднялась до +8,2 °C, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 °C.