«Соответствует концу октября». Прошедшие сутки в Киеве стали самыми теплыми за более чем 120 лет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Сутки 3 января стали самыми теплыми в Киеве за 123 года.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
В этот день среднесуточная температура воздуха составила +4,3 °C, что на 0,3 °C выше рекордного значения температуры в этот день 1899 года. Кроме того, сообщается, что в столице впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила упомянутые +4,3 °C.
«Климатическая норма превышена на 7,3 °C, что соответствует погоде конца октября», — заявили ученые. Максимальная температура в столице поднялась до +8,2 °C, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 °C.
- В ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год — температура воздуха в некоторых странах достигла весенних показателей. Недалеко от Мадрида, в Сеговии, зафиксировали +22,7 °С, а в соседней Авиле +20,2 °С. Такая температура стала абсолютным рекордом с начала ведения наблюдений.
- В Украине на 4 января объявляли штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о дождях и сильном ветре.