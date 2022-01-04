В Казахстане третий день продолжаются протесты. С нового года там вдвое подорожал газ

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На западе Казахстана, в Мангистауской области третий день продолжаются протесты: в стране с 1 января 2022 года цена на газ выросла на 100%.

Об этом сообщает казахская служба «Радио Свобода».

Протесты в регионе начались 2 января. Митинги продолжаются, в частности, в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство. В ночь на вторник, 4 января, люди провели ночь в палатках на центральных площадях — по словам очевидцев, на протесты вышли тысячи людей. Туда съезжаются и жители соседних городков.

Утром 4 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в Twitter, что в город Актау прилетела правительственная комиссия и «приступила к работе». Демонстрантов он призвал к «ответственности и готовности к диалогу».

Позже протесты начались в столице Казахстана Нур-Султани и Шимкенте — там на митингах 4 января полиция задержала по меньшей мере троих и десять человек соответственно. Кроме того, в Алмате 4 января перекрыли площадь Республики, мобильный интернет ограничен. Полиция не пропускает людей на площадь, что вызывает дополнительное недовольство граждан.

Казахский журналист Махамбет Абжан публикует в Telegram видео и сообщает, что в городе Актобе протестующие перекрыли главный железнодорожный переезд: стоят как поезда, так и машины.

Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое: со 120 тенге ($0,27, или 7,36 гривны) до 60 ($0,13, или 3,55 гривны), но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу Кроме этого, люди скандируют: «Шал кет!» («Долой деда») — это адресовано бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который 29 лет занимал эту должность.

2 января Министерство энергетики Казахстана прокомментировало рост цен на сжиженный газ: страна перешла на электронные торги, чтобы сбалансировать цену на сжиженный нефтяной газ на основе спроса и предложения. До перехода на электронные торговые площадки цена на этот вид топлива «была убыточной для производителей, потому что его отпускали по цене ниже себестоимости».