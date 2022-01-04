Израиль открыл границы для иностранных туристов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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edu_castro27 / Pixabay
Правительство Израиля с 9 января снова открывает границы для иностранных туристов. Но невакцинированным въезд будет запрещен.
Об этом пишет Reuters.
Минздрав Израиля будет вести список стран мира в соответствии с распространением там коронавируса. Из стран, которые попадут в «красный» перечень, въезд будет разрешен только при условии получения специального разрешения.
В частности, в «красном» списке оказались США, Великобритания, ОАЭ, Танзания, Мексика, Швейцария, Турция и другие.
Украина же попала в «оранжевый» список. Это значит, что вакцинированные украинцы могут въехать в Израиль. Для этого нужно иметь сертификат о вакцинации, сдать тест до прибытия в Израиль и по прибытии, а также заполнить специальную онлайн-анкету.
- В Израиле протестировали собственное лекарство от коронавируса под названием Amor-18. Все пациенты успешно выздоровели. По данным медиков, все 18 пациентов с коронавирусом, получившие лекарство, выздоровели и были выписаны из больницы в течение нескольких дней. В то же время из 19 пациентов, получавших плацебо, шестеро попали в реанимацию, а двое скончались.