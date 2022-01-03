В Италии по запросу России арестовали украинского режиссера Евгения Лавренчука. МИД держит дело на особом контроле

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Украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука 17 декабря 2021 года задержали в итальянском Неаполе по запросу России. Кремль требует экстрадиции режиссера.

В комментарии «Бабелю» спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинцу оказывают консульскую помощь.

«Суд города Неаполь избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. При содействии генерального консульства Лавренчуку предоставили адвоката», — отметил Николенко и добавил, что консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка, чтобы выяснить все причины задержания режиссера.

В МИДе уверяют, что консулы поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и держат дело на особом контроле.

Куратор инициативной группы Free Eugene Lavrenchuk Марианна Гудич-Палий отметила, что российская сторона обвиняет Лавренчука в «уголовном нарушении, которое тот якобы совершил 8 лет назад». В частности, по словам Гудич-Палий, его обвиняют в финансовых нарушениях, однако точная причина задержания пока неизвестна, а детали дела не разглашаются.

«В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, представленный из России. Детали дела пока не разглашаются», — отметила Гудич-Палий.

Она также сообщила, что семья Евгения дала разрешение на публичное разглашение дела, которое считает сфабрикованным и похожим на политическое преследование.

Бывшая заместитель министра культуры и информационной политики Ирина Подоляк также подтвердила информацию о задержании Лавренчука и отметила, что тот был в Неаполе транзитом — его задержали перед посадкой во Львов.