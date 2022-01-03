В Украине объявили штормовое предупреждение

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Шепелев Александр / УНИАН

В Украине 4 января объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о дождях и сильном ветре.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Днем в западных областях прогнозируют умеренные дожди, а в Карпатах и на северо-востоке пройдет мокрый снег.

Ветер западный, юго-западный, 7—12 м/с, в западной части ночью и в восточных областях порывы 15—20 м/с, в Карпатах 25—28 м/с.

Ночью в Карпатах температура опустится до -1...-6 °С, а на северо-востоке термометры покажут 0...+5 °С. Теплее всего будет на юге Одесской области до +11 °С.

В Киевской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 0...+5 °С, а днем +3...+8 °С.

В Киеве ночью также не будет морозной погоды, синоптики прогнозируют +2...+4 °С ночью и до +7 °С днем.