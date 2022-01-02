В Париже с Триумфальной арки сняли флаг ЕС после критики французских политиков

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В Париже с Триумфальной арки сняли большой флаг Европейского Союза, установленный в честь начала шестимесячного председательства Франции в Совете ЕС, после того как он вызвал возмущение со стороны политиков, придерживающихся правых взглядов.

Об этом пишет Reuters.

Ранее младший министр европейских дел Клеман Бон заявлял, что флаг останется на несколько дней. «Было запланировано, что флаг будет снят в это воскресенье, мы не установили точное время», — сказал Бон.

Он отверг мнение, что правительство пошло на уступки после того, как лидер ультраправой партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Марин Ле Пен в субботу заявила, что обратится в Государственный совет Франции с просьбой убрать флаг ЕС.

Сама Ле Пен, как и другие правые политики, обвинила президента Эмманюэля Макрона в «стирании французской идентичности» из-за смены на арке флага республики на флаг ЕС.

Клеман Бон сказал, что Ле Пен и другие политики неправильно поняли, когда сказали, что флагом ЕС заменили французский флаг, поскольку последний не постоянно установлен на Триумфальной арке.