The Guardian: В Канаде среди молодых людей более двух лет фиксируют случаи неизвестного неврологического заболевания

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Ken Treloar / Unsplash

В канадской провинции Нью-Брансуик более двух лет фиксируется распространение неизвестного неврологического заболевания, поражающего все больше молодых людей.

Об этом пишет The Guardian.

В беседе с изданием сотрудник Vitalité Health Network — одного из двух органов здравоохранения провинции, сказал, что количество подозреваемых случаев заболевания растет и касается молодых людей. У них фиксируется быстрая потеря веса, бессонница, галлюцинации, затрудненное мышление и ограниченная подвижность.

Подобных случаев зафиксировано уже 48. В ходе предварительного расследования ученые зарегистрировали как минимум девять случаев, когда у двух людей, которые не являются родственниками, но находятся в тесном контакте, развились упомянутые симптомы. Специалисты допускают, что среди причин могуть быть факторы окружающей среды.

Один подозреваемый случай касался мужчины, у которого развились симптомы слабоумия и атаксии. Его жена, ухаживавшая за ним, внезапно начала терять сон и испытывать мышечную атрофию, слабоумие и галлюцинации. Сейчас ее состояние хуже, чем его.

Другой случай — женщина в возрасте 30 лет, кормится через зонд и испытывает чрезмерное слюноотделение. Ее опекун, студентка-медсестра в возрасте 20 лет, также недавно начала демонстрировать симптомы неврологического расстройства.

Еще в одном случае молодая женщина быстро похудела почти на 25 кг, у нее развилась бессонница и начались галлюцинации. Исследование головного мозга показала выраженные признаки атрофии.

Несмотря на это, власти провинции в октябре заявили, что указанные случае были результатом неправильного диагноза, утверждая, что эти люди страдают от известных и не связанных с неизвестной болезнью патологий.

Издание сообщает, в этой провинции было зафиксировано 8 смертей людей с упомянутыми симптомами. Родственники одной из жертв заявили, что в качестве причины смерти ей установили осложнение от болезни Альцгеймера, которой она, по словам близких, никогда не страдала. Родственники требовали проверить наличие в теле умершего бета-метиламино-L-аланина (BMMA). Ранее высокую концентрацию этой аминокислоты выявили в лобстерах, вылов которых является одной из главных специализаций провинции Нью-Брансуик.

Документы, полученные The Guardian, показали, что ученые из агентства общественного здравоохранения Канады рассматривали BMAA как возможную причину этого неврологического отклонения, но для окончательного решения необходимо более масштабное и дорогостоящее исследование. Власти провинции, по словам родственников заболевших, отказываются его заказывать.