Власти США попросили операторов отложить запуск 5G из-за возможных рисков для авиации

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Власти США обратились к компаниям AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированное на 5 января развертывание сетей высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G) из-за возможных рисков для авиации.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В письме, которое руководству двух из крупнейших телекоммуникационных операторов США направили министр транспорта США Пит Буттиджич и глава Федерального управления гражданской авиации США (FAA) Стив Диксон, говорится об отсрочке развертывания сетей «на дополнительный короткий период, не более двух недель».

В феврале 2021 года AT&T и Verizon получили разрешение на использование частот C-диапазона (3,4-3,8 ГГц) для услуг 5G, заплатив за это несколько десятков миллиардов долларов. Компании сдвинули сроки развертывания сетей с новым диапазоном частот, чтобы дать FAA время изучить возможное влияние 5G на чувствительную электронику самолетов, в том числе на работу радиовысотомеров.