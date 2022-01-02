В Кейптауне горит здание парламента ЮАР

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В Кейптауне произошел пожар в здании парламента Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщают AFP и News24.

По словам, официального представителя пожарно-спасательной службы Кейптауна Джермейна Карелсе пожар начался рано утром в воскресенье в офисах на третьем этаже и распространился на зал Национального собрания.

Людей в здании нет, охрана успела покинуть опасные этажи.

Район вокруг парламента оцеплен, поскольку есть вероятность обрушения. На месте работают шесть пожарных расчетов. Причины возгорания пока неизвестны.