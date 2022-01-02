На бельгийской станции в Антарктиде вспышка коронавируса

Новости

На бельгийской исследовательской станции в Антарктиде «Принцесса Елизавета» произошла вспышка коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Первого инфицированного выявили 14 декабря. Он был членом команды, которая прибыла на станцию за семь дней до того. Вскоре вирус начал стремительно распространяться. Специалисты полагают, что на станцию попал штамм «Омикрон», поскольку все полярники вакцинированы.

Из 25 работников станции заболели минимум 16 человек. Болезнь у них протекает в легкой форме, потому они решили продолжить работу и не покидать станцию, хотя им предлагали эвакуацию на 12 января.

«Принцесса Елизавета» пока будет работать без пополнения. Новых специалистов отправят на станцию после исчезновения вируса.