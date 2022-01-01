Во Франции для девушек до 25 лет контрацептивы стали бесплатными

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Во Франции с 1 января контрацептивы для женщин в возрасте от 18 до 25 лет стали бесплатными.

Об этом пишет Deutsche Welle.

«С 1 января 2022 года система медицинского страхования будет покрывать расходы на контрацепцию и связанные с ней процедуры (ежегодную консультацию врача, анализы)», — сообщило Министерство здравоохранения Франции.

Ранее во Франции контрацепция была бесплатной только для несовершеннолетних девушек, как и в ряде других европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Нидерланды или Норвегия. С 2022 года французские власти расширили программу, направленную на предотвращение нежелательной беременности, на женщин до 25 лет включительно.

Решение принято по результатам исследований, которые указали, что молодые женщины часто отказываются от использования противозачаточных средств по финансовым причинам. «В возрасте от 18 до 25 лет женщины очень уязвимы, поскольку они лишаются многих прав несовершеннолетних и очень неустойчивы в экономическом плане», — заявила представительница французской группы защиты прав женщин En Avant Tous Луиза Делавье.

По оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до трех миллионов женщин. Противозачаточные таблетки, внутриматочные спирали, контрацептивные пластыри и инъекции для них станут бесплатными.