В Японии разрабатывают вакцину для пожизненного иммунитета от коронавируса. Ее планируют испытать в 2023 году

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Ученые Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, которая могла бы защищать организм человека на протяжении всей жизни.

Об этом пишет издание The Japan Times.

Сообщается, что специалисты взяли за основу вакцину против оспы. Они планируют создать рекомбинантный вирус осповакцины — он содержит спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса.

Издание отмечает, что эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши, которых спустя 20 месяцев заразили птичьим гриппом, выжили.

«Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирусные и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, самые мощные», — сказал профессор Митинори Кохара, возглавляющий группу ученых. При этом такой тип вакцины, по его словам, дает незначительные побочные эффекты и не нуждается в особых способах транспортировки или хранения.

Первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины японский производитель лекарств Nobelpharma проведет в первой половине 2023 года. В исследовании будут участвовать ориентировочно 150—200 человек, включая тех, кто перенес ковид, и вакцинированных. По словам Кохары, если эффективность и безопасность вакцины подтвердятся, сразу начнется заключительная фаза клинических испытаний. Вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не раньше 2024 года.