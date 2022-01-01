В 2022 году Франция стала главой Совета ЕС, а Польша начала председательство в ОБСЕ

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Anthony Choren / Unsplash

С 1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского Союза на шесть месяцев. Париж будет строить его вокруг концепции «Восстановление, сила и чувство принадлежности».

С этой программой в следующие 18 месяцев Франция будет работать с Чешской Республикой во второй половине 2022 года и со Швецией в первой половине 2023 года.

В приоритетах политики — борьба с пандемией COVID-19, экономическое возрождение, координация усилий в преодолении климатических изменений и реагирование на все большую агрессивность «недружественных сил».

Отметим, что к председательству в Совете ЕС привлекаются все страны-члены по принципу ротации каждые шесть месяцев. Предыдущее председательское Трио составляли Германия, Португалия и Словения.

Тем временем Польша начинает годичное председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В прошлом году в этой роли была Швеция.

Главной целью польского председательства будет деятельность по урегулированию региональных и замороженных конфликтов при поддержке структур ОБСЕ.