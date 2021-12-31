В Израиле разрешили четвертую дозу вакцины от коронавируса — но не для всех
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- Алексей Ярмоленко
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International Monetary Fund / Flickr
В Израиле разрешили вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Ее смогут получить люди с ослабленным иммунитетом.
Об этом пишет The Associated Press.
Соответствующее решение принял гендиректор Минздрава Нахман Эш. Четвертую дозу разрешили исключительно людям с ослабленной иммунной системой.
«Мы продолжим ежедневно отслеживать данные и увидим, нужно ли расширить эту рекомендацию на большую часть населения», — сказал он.
Эксперты предлагали более широкий перечень тех, кому рекомендуется четвертая доза, но Эш оставил только одну категорию людей.
По данным Минздрава, в Израиле почти 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины, а чуть меньше половины уже вакцинировались тремя дозами.
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