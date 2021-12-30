Иран запустил в космос ракету с тремя спутниками. У США это вызвало тревогу

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Иранское телевидение 30 декабря сообщило об успешном запуске в космос трех спутников для «исследовательской миссии».

Сообщается, что спутники на высоту 470 км вывела ракета ракета-носитель Simorgh («Феникс») — запуск прошел успешно. В Министерстве обороны Ирана отметили, что миссией трех спутников будут «исследования», но подробностей в ведомстве не приводят.

Reuters пишет, что это первый успешный запуск Ираном сразу нескольких спутников — все предыдущие попытки были неудачными. Подчеркивается, что запуск произошел на фоне переговоров по иранской ядерной программе.

У США запуск вызвал беспокойство, передает AFP. Представитель Госдепартамента заявил, что подобные иранские пуски противоречат резолюции Совбеза ООН, закрепляющей ядерное соглашение 2015 года.