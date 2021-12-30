Одесса стала претендентом на проведение Всемирной выставки Expo. На ней представляли Эйфелеву башню

Новости

Одесса стала претендентом на проведение в 2030 году Всемирной выставки (Expo), для которой в свое время построили знаменитую Эйфелеву башню.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который участвовал в презентации жюри концепции Одессы для Expo 2030. Он отметил, что впервые за 170 лет украинский город претендует на проведение Expo.

Концепцию Одессы представили делегатам из более чем 170 стран.

«Expo в Украине — наш шанс показать себя и заручиться поддержкой со всего мира. Мы готовы предпринять все необходимые усилия, чтобы достойно принять этот амбициозный проект», — заявил Федоров и добавил, что в случае победы город получит инвестиции, рекламу, огромное количество туристов и мощнейший импульс к развитию.

Кроме Одессы, на проведение Expo 2030 претендуют Рим (Италия), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Пусан (Республика Корея) и Москва. Результаты конкурса станут известны в конце 2023 года.