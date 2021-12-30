Италия ввела «локдаун для невакцинированных». Он будет действовать до конца марта
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Alex Vasey / Unsplash
Правительство Италии ввело «локдаун для невакцинированных». Он заработает после праздников и продлится до конца марта.
Об этом пишет Corriere della Sera.
Новые правила заработают с 10 января. С этой даты невакцинированные не смогут посещать ряд заведений, проживать в гостиницах, ездить на общественном транспорте и посещать массовые мероприятия, такие как, например, свадьбы.
Кроме того, до конца января в Италии запретят все вечеринки и концерты. Во всех общественных заведениях и транспорте обязательно нужно носить респиратор FFP2. Также повсюду, кроме ресторанов и баров, нельзя будет употреблять еду или напитки.
В то же время правительство ослабило определенные правила самоизоляции. Тем, кто переболел или вакцинировался последней дозой менее 4 месяцев назад, можно не сидеть на карантине при контакте с больным, но нужно будет 10 дней повсюду носить маску. Невакцинированным стоит 10 дней просидеть на самоизоляции.
- С 16 декабря из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» Италия закрыла границы для украинских туристов, даже полностью вакцинированных. Новые правила будут действовать как минимум до 31 января 2022 года.