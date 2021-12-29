Опрос: Зеленский во второй раз стал и политиком, и разочарованием года. Его пресс-конференцию назвали главным мемом

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Президент Владимир Зеленский во второй раз подряд возглавил рейтинги «Политик года» и «Разочарование года». Также его пресс-конференцию назвали главным мемом года.

Об этом говорится в опросе Фонда «Демократические инициативы» и Центра Разумкова за 17—22 декабря.

В рейтинге «Политик года» Зеленского назвали 17,3% опрошенных. На втором месте Дмитрий Разумков (8,1%), а на третьем — Петр Порошенко (8%).

В то же время, в рейтинге «Разочарование года» Зеленского назвали 45,1% опрошенных. Еще 8,5% назвали Порошенко, а 3,2% — Виктора Медведчука.

Также украинцев спросили о самом смешном событии 2021 года. 5,2% опрошенных назвали пресс-конференцию Зеленского, 3,4% — самого Зеленского, а 2,6% — заявления нардепа Николая Тищенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Главными событиями 2021 года в Украине назвали пандемию коронавируса (6,5%), 30-летие независимости (6,3%) и вакцинацию от коронавируса (5,9%).

Главными событиями 2021 года в мире считают пандемию коронавируса (12,1%), избрание нового канцлера Германии (6,6%) и выход войск США из Афганистана и приход к власти талибов (6,5%).