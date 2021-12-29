В штате Вирджиния открыли «капсулу времени» эпохи Конфедерации. В ней было около 60 предметов

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В США, в штате Вирджиния, команда по вопросам охраны природы открыла «капсулу времени», которая содержит памятные вещи времен Конфедерации. Их возраст превышает 130 лет.

Об этом сообщает The New York Times.

Находка хранится в библиотеке штата. В заметках ящика говорится, что капсулу зарыли в 1877 году, а также, что десятки местных жителей передали в ящик около 60 предметов. Эксперты установили, что содержимое и дизайн коробки соответствуют датам. Хотя содержимое ящика и было влажным, оно сохранилось в лучшем состоянии, чем ожидалось. Капсула содержала множество артефактов эпохи гражданской войны, в том числе флаг Конфедерации, пули Минье (тип пуль, которые использовали в гражданской войне) и карту города Ричмонд, который был столицей Конфедерации.

Рабочие обнаружили ящик в столице штата городе Ричмонд в понедельник, 27 декабря, когда заканчивали демонтаж статуи генерала Конфедерации Роберта Ли. Статую убрали после антирасистских протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Открытие вызвало ажиотаж среди историков и чиновников, в частности, губернатор Ральф Нортам написал в Twitter: «Они нашли ее! Вероятно, это капсула времени, которую все искали».

На прошлой неделе у основания этой же статуи нашли и открыли меньшую «капсулу времени». Однако предметы внутри нее озадачили исследователей: возможно, их оставили рабочие, которые строили статую. Внутри находился альманах 1875 года, заболоченная художественная книга, британская монета, каталог, одно письмо и фотография Джеймса Нетервуда — мастера-каменщика, который работал над пьедесталом Роберта Ли.