Арнольд Шварценеггер официально развелся. Процесс длился более 10 лет

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Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся с Марией Шрайвер. Этот процесс длился более 10 лет.

Об этом пишет TMZ.

Издание называет этот бракоразводный процесс самым долгим в Голливуде. Формально разрешение на развод частный суд дал еще в начале месяца, но судебная система Лос-Анджелеса потребовала, чтобы это сделал государственный суд. Соответствующее решение было принято 28 декабря.

Процесс развода затянулся надолго из-за раздела имущества между Шварценеггером и Шрайвер, поскольку у них не было брачного контракта и все нажитое за 25 лет имущество они делили пополам.

Кроме того, процесс затягивался из-за «отсутствия мотивации» обоих супругов и «сложного соглашения об урегулировании имущественных отношений».

Шрайвер подала на развод еще в 2011 году — когда узнала, что у Шварценеггера есть внебрачный сын, которого родила их домработница. Актер скрывал эту информацию семь лет. У самих же супругов есть четверо детей.