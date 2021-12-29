В США сократили срок самоизоляции для больных коронавирусом и контактных лиц до 5 дней

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Центр по контролю и заболеваниям США (CDC) принял решение сократить сроки самоизоляции для бессимптомных больных коронавирусом и контактных лиц. Они могут находиться на изоляции всего 5 дней.

Об этом пишет CNBC.

В новом руководстве отмечается, что больной коронавирусом может самоизолироваться на 5 дней вместо 10, как рекомендовали ранее. Если у человека нет симптомов, то он может вернуться к нормальной жизни, но надевая всюду маску — даже дома.

В то же время если есть симптомы коронавируса, изоляцию нельзя прекращать.

По данным CDC, такое решение было принято с учетом данных, что передача коронавируса обычно происходит за 1—2 дня до появления симптомов и в течение 2—3 дней после появления.

Такие рекомендации CDC по самоизоляции во время болезни не менялись с самого начала пандемии. На них ориентируются многие органы здравоохранения в других странах, как и на рекомендации ВОЗ. Как отметил доктор Энтони Фаучи, который в США отвечает за борьбу с пандемией и является главным медицинским советником Байдена, новый штамм коронавируса «Омикрон» заражает значительно большее количество людей, но если все они будут вынуждены самоизолироваться, это нанесет серьезный удар по экономике. В частности, больницы могут столкнуться с нехваткой медиков.