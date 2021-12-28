Финляндия ужесточила правила въезда. Вакцинированным придется предъявлять ПЦР-тест

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Правительство Финляндии ужесточило правила въезда в страну. Согласно новым правилам, которые будут действовать с 28 декабря до 16 января 2022 года, полностью вакцинированным людям при въезде придется предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов до въезда.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Новые правила распространяются на иностранцев, в первую очередь они затронут туристов. Правила касаются также детей и подростков. Все, кто родился в 2006 году и ранее, должны обязательно предоставить подтверждение негативного результата теста на COVID-19.

В МИД напомнили, что между Украиной и Финляндией действуют ограничения на необязательные (туристические) поездки.